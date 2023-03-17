Три новых инвестпроекта для ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» одобрил Алтайский край

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Власти Алтайского края продолжают заниматься развитием особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». Как сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем телеграм-канале, одобрены три новых инвестиционных проекта.

Согласно проекту, будут построены три новых гостиничных комплекса на общую сумму самую 557 млн рублей. Один из проекту принадлежит собственнику парк-отеля «Шишка».

В настоящее время в «Бирюзовой Катуни» есть 29 резидентов.

- К летнему сезону мы откроем туристско-информационный центр с кафе, а недалеко от Талдинских пещер завершится создание арт-объекта «Деревня Хоббитов» по проекту известного скульптора Владимира Войчишина, - отметил губернатор.