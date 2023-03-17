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НовостиОбщество17 марта 2023 3:37

В Рубцовске начнут выпускать новые пожарные вездеходы

На предприятии освоили производство техники для МЧС
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Скриншот сюжета «Вести-Алтай»

Скриншот сюжета «Вести-Алтай»

В Рубцовске освоили выпуск пожарных вездеходов. Как сообщают «Вести-Алтай», новую технику производят на предприятии «Алтайтрансмаш-сервис».

Специалисты уже провели первые испытания. Новый вездеход отправится в лесничество в Амурской области. Согласно заказу, нужно было создать машину для борьбы с лесными пожарами на базе снегоболотохода «Марал». В машине оборудован отсек для восьми пожарных. Также там располагается бак с водой, пожарные рукава и спецоборудование.

Уже летом техника выйдет на защиту лесов. На разработку и выпуск техники ушло полтора месяца. В год предприятие сможет выпускать до 12 машин.