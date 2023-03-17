Алтайский губернатор осмотрел новоалтайскую котельную, в которой планируется модернизация

Фото: Андрей Каспришин, Алтайская правда

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил с рабочим визитом котельную №1 в Новоалтайске. В этом году объект модернизируют, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Работы пройдут в рамках комплексного проекта по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры со степенью износа свыше 60%. Всего на оснащение будет направлено 278 млн рублей. Участие Алтайского края в программе губернатор защищал в Минстрое еще в 2020 году.

Благодаря реконструкции, будет налажено бесперебойное теплоснабжение. Кроме того, угольную котельную, которая пагубно влияла на экологию, закроют. В будущем к модернизированной котельной планируют подключить новые микрорайоны.

По словам главы региона, в последние годы было построено 74 модульных котельных, заменено почти 800 котлов и отремонтировано 300 км сетей. На эти цели было выделено 4,7 млрд рублей.

Также губернатор пообщался с рабочими, очищающими площадку поликлиники в Новоалтайске. Он поблагодарил их за непростую работу и поинтересовался, хватает ли городу дорожной техники. К слову, с 2018 году край закупил 530 единиц техники.