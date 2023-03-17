Стала известна минимальная стоимость свадьбы в Барнауле в 2023 году

Деньги Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, сколько стоит отгулять свадьбу в Барнауле в 2023 году. Как сообщает «Толк», за торжество молодоженам придется отдать примерно полмиллиона рублей.

При подсчете бралась средняя свадьба на 30 человек. За банкетный зал придется отдать в среднем 120 тыс. рублей (4 тыс. на человека). За аренду придется заплатить отдельно - это еще 60 тыс. рублей. Диджей и ведущий стоят 30 тыс. рублей, а фотограф и видеограф - 70 тыс. Наряды невесты и жениха , учитывая букет - 44 тыс. рублей. Плюс нужно купить торт - 7,5 тыс. рублей.

- Итого за основные расходы на свадьбу в 2023 году придется заплатить 270,5 тыс. рублей. Плюс к этой сумме 60 тыс. за аренду площадки, если она не входит в стоимость банкета, - отмечает издание.

Дополнительно можно заказать организатора торжества, купить алкоголь, сходить на макияж и прическу, украсить зал или зону регистрации, а также вызвать артистов. Таким образом на расходы уйдет еще 157,5 тыс. рублей. Учитывая все это, за свадьбу в 2023 году в Барнауле придется отдать в среднем 428 тыс. рублей.