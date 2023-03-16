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НовостиОбщество16 марта 2023 10:17

В Барнауле отметят День воссоединения Крыма с Россией

Праздничные мероприятия запланированы на 18 марта
Анна Усик
На улицах города будут раздавать ленты-триколоры и буклеты о воссоединении Крыма с Россией

На улицах города будут раздавать ленты-триколоры и буклеты о воссоединении Крыма с Россией

Фото: Олег УКЛАДОВ

18 марта на улицах Барнаула пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко дню подписания договора о вступлении Крыма и Севастополя в состав РФ. Об этом сообщает городская администрация.

На площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213) в 13 часов начнется проект «Крымская весна» В рамках этого проекта организаторы проведут игру-путешествие «Крым. Севастополь. Россия». Стартует игра в 13:30. Также в 14 часов начнется флешмоб «Крым! Россия! Навсегда!». Ещё один танцевальный флешмоб пройдет ДК «Южный». Начало в 13:00.

На улицах города будут раздавать ленты-триколоры и буклеты о воссоединении Крыма с Россией. Акции состоятся на площадях Народной и Мира, аллее по улице Малахова, улице Центральной в поселке Березовка, на проспекте Красноармейском и площади в поселке Южном, пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова и других.