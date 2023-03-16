В Рубцовске постоялец частного пансионата для пожилых и инвалидов избил соседа

Следствие собирает доказательства Фото: Олег УКЛАДОВ

Следственным отделом СУ СК Российской Федерации города Рубцовска возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В совершении преступления подозревается постоялец частного пансионата для пожилых и инвалидов, сообщает ведомство.

По данным следствия, подозреваемый проживал в одной комнате с несколькими постояльцами. Одним из них был 71-летний инвалид, который не мог обслуживать себя сам. Он постоянно просил соседей поправить ему одеяло, отодвинуть кровать от батареи и прочее. Мужчину эти просьбы раздражали, и в ночь на 9 марта он подошел к пожилому человеку и нанес ему около 20 ударов по голове и телу. Спустя неделю потерпевший скончался от полученных травм.

Сейчас мужчина задержан, а следователь СК готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Подозреваемого намерены заключить под стражу. Следователи продолжают расследование и сбор доказательств.