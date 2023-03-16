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НовостиОбщество16 марта 2023 7:41

Недорогие продукты смогут купить барнаульцы на ярмарках 18 марта

Они развернутся с 10 до 14 часов на шести площадках
Александра Сапожкова
Товары предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края

Товары предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края

Фото: Вера Березовская

В Барнауле в субботу, 18 марта, пройдут очередные продовольственные ярмарки выходного дня. Они развернутся с 10 до 14 часов на шести площадках, сообщили в мэрии.

Товары предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края. Жители город смогут недорого купить мясные полуфабрикаты, овощи, масло, рыбные продукты, колбасы, кондитерские изделия и другие товары.

Ярмарки пройдут по адресам:

- пл. Народная;

- пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ «Россия»);

- ул. Г. Титова, 9 (сквер им. Титова);

- пр. Красноармейский, 36 (перед баром-рестораном «Опера»);

- ул. 50 лет СССР, 51а (пл. Маршала Жукова);

- ул. Чайковского, 21а (перед Домом культуры «Южный»).