Недорогие продукты смогут купить барнаульцы на ярмарках 18 марта

Товары предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края
Фото: Вера Березовская
В Барнауле в субботу, 18 марта, пройдут очередные продовольственные ярмарки выходного дня. Они развернутся с 10 до 14 часов на шести площадках, сообщили в мэрии.
Товары предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края. Жители город смогут недорого купить мясные полуфабрикаты, овощи, масло, рыбные продукты, колбасы, кондитерские изделия и другие товары.
Ярмарки пройдут по адресам:
- пл. Народная;
- пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ «Россия»);
- ул. Г. Титова, 9 (сквер им. Титова);
- пр. Красноармейский, 36 (перед баром-рестораном «Опера»);
- ул. 50 лет СССР, 51а (пл. Маршала Жукова);
- ул. Чайковского, 21а (перед Домом культуры «Южный»).