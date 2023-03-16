Прокуратура намерена купить квартиру в Бийске за 4,6 млн рублей

Дом должен быть построен не позднее 1989 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Алтайского края объявила о поиске поставщика квартиры в Бийске. На эти цели ведомству выделили из федерального бюджета 4,6 млн рублей, сообщает Банкфакс.

По данным портала Госзакупок, ведомству необходимо жилье с тремя комнатами площадью 63,4-92 кв. м. Оно должно находиться в кирпичном доме, построенном не позднее 1989 года. В квартире должны быть пластиковые окна, балкон или лоджия с остеклением. Входная дверь необходима металлическая, а санузел - раздельный. Отделка пола, потолка и стен с дефектами не допускаются.

Квартира должна быть полностью обеспечена всеми коммунальными благами. При этом заказчик категорически исключает наличие центрального газоснабжения.

Заявки на участие в тендере принимают до 22 марта. Для каких целей прокуратуре понадобилась квартира, неизвестно.