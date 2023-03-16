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НовостиОбщество16 марта 2023 5:58

Прокуратура намерена купить квартиру в Бийске за 4,6 млн рублей

Жилье должно быть полностью обеспечено всеми коммунальными благами
Александра Сапожкова
Дом должен быть построен не позднее 1989 года

Дом должен быть построен не позднее 1989 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Алтайского края объявила о поиске поставщика квартиры в Бийске. На эти цели ведомству выделили из федерального бюджета 4,6 млн рублей, сообщает Банкфакс.

По данным портала Госзакупок, ведомству необходимо жилье с тремя комнатами площадью 63,4-92 кв. м. Оно должно находиться в кирпичном доме, построенном не позднее 1989 года. В квартире должны быть пластиковые окна, балкон или лоджия с остеклением. Входная дверь необходима металлическая, а санузел - раздельный. Отделка пола, потолка и стен с дефектами не допускаются.

Квартира должна быть полностью обеспечена всеми коммунальными благами. При этом заказчик категорически исключает наличие центрального газоснабжения.

Заявки на участие в тендере принимают до 22 марта. Для каких целей прокуратуре понадобилась квартира, неизвестно.