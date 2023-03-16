В Барнауле построят завод с фонтанами и рощей

На объекте запроектировали первые три здания, а всего их будет шесть Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле на пр. Космонавтов, 8/4, построят новый производственный комплекс «Алтайлесмаш». Там будут производить гусеничную технику, сообщает Алтапресс.

С первого взгляда завод сложно будет отличить от какого-нибудь жилого комплекса. На объекте запроектировали первые три здания (всего будет шесть) в единых стилистике и цвете, но в разных материалах. Так основной офис будет кирпичным, литейных цех — металлическим и третье здание – с деревянным фасадом. Строения украсят подсветкой, а территорию - клумбами и пешеходными фонтанами.

Лейтмотивом проекта стала модульная сетка, которая «расчленила» участок и фасады на части. Сверху территория будет напоминать шахматную доску. Как рассказал архитектор Павел Животягин, получившиеся ячейки можно заполнить по-разному. Например, сделать клумбы, поставить квадратные лавочки, посадить деревья. Кроме того, на участках планируют сохранить старые деревья, так образуется маленькая березовая роща.

Отмечается, что эта территория ранее принадлежала Алтайскому моторному заводу. В новом комплексе наладят массовое производство трактора «Барнаулец» на гусеничном ходу.