На Алтае в зону паводка могут попасть 13 тыс. домов с населением более 33 тыс. человек

В конце марта ожидается вскрытие рек в южных районах Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в зону паводка в 2023 году могут попасть более 13 тыс. домов в 35 городах и районах. Об этом сообщили в правительстве региона.

По прогнозам специалистов, ситуация может обостриться уже на следующей неделе. А в конце марта ожидается вскрытия рек в южных районах Алтайского края. Заторы могут затруднить прохождение воды на 25 участках рек – сейчас за ними следят 52 гидрологических поста. Также планируют создать еще 16 пунктов. Кроме того, в регионе подготовили 427 пунктов временного размещения для населения.

В районах края сейчас чистят ливневые стоки, вывозят снег, прокладывают водоотводные каналы, проводят работы по распиловке и чернению льда. В некоторых местах запланировали взрывные работы.

- Всего риску подтопления подвержено 35 муниципальных образований, 175 населенных пунктов, более 13 тыс. домов с населением 33,2 тыс. человек, 72 объекта социальной сферы и инфраструктуры, - уточнили в правительстве.

В настоящее время гидрологическая обстановка стабильная.

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Согласно температурным прогнозам, в конце марта ожидается активное снеготаяние в степной зоне и вскрытие рек в южной. В совокупности это может спровоцировать первую волну паводка (подробнее)