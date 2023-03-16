Погода в Алтайском крае 16 марта 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае днем 16 марта ожидается плюсовая температура и снег. Прогноз опубликован на сайте регионального Гидрометцентра.

- В предгорьях мокрый снег, местами в южных районах небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица, - передают синоптики.

Температура будет держаться в пределах 0,+5 градусов, ветер может достигнуть 13 м/с.

В Барнауле 16 марта температура 0,+2 градуса, преимущественно без осадков. На дорогах местами очень скользко.