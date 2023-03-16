Губернатор Виктор Томенко проверил, как работает новая амбулатория в барнаульском поселке

По словам главы края, это самый большой медицинский объект модульного типа, который построен в крае за последние годы. Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал в новой амбулатории барнаульской поликлиники №1 в поселке Кирова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам главы края, это самый большой медицинский объект модульного типа, который построен в крае за последние годы. Амбулатория рассчитана на 6 тыс. пациентов. Там есть взрослое и детское отделения, дневной стационар, прививочный и процедурный кабинеты.

- Кстати, в этом году мы запустим еще 4 врачебные амбулатории и девять ФАПов. Новые медучреждения появятся в 11 районах региона и в Барнауле, - добавил губернатор.

Всего за последние пять лет в крае отремонтировали около 700 медучреждений, потратив на это 6 млрд рублей. Еще 4 млрд вложено в оборудование.