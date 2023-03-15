Начальник барнаульского депо отправлял своих подчиненных обустраивать дачу жены

Обвиняемый вину признал в полном объеме Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле экс-начальника эксплуатационного локомотивного депо обвиняют в превышении должностных полномочий. Подробности сообщили в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте.

По версии следствия, с апреля по ноябрь минувшего года мужчина привлек к ремонтным и строительным работам на даче, принадлежащей его жене, двух сотрудников депо - машиниста и помощника машиниста. При этом начальник скрывал, что их нет на рабочем месте в рабочее время.

- Он издавал приказы о направлении работников в командировки якобы в связи с производственной необходимостью. Это давало им право быть включенными в табель учета рабочего времени и получать соответствующие выплаты, - рассказали в ведомстве.

В результате работники необоснованно получили деньги в размере свыше 180 тысяч рублей.

Отмечается, что обвиняемый вину признал в полном объеме.