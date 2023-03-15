Энергетики на Алтае устанавливают специальные устройства для защиты редких птиц

Фото: «Россети Сибирь»

В Алтайском крае на линиях 110 киловольт (кВ) – 1467 и в Республике Алтай на линиях 10 кВ – 270 штук.

Большая часть линий проходит по территории лесов и степей и является привлекательным посадочным местом для птиц. Опасность поражения электрическим током возникает при взлете пернатых, когда они задевают незащищенную часть голого провода или изолятор. Чтобы обезопасить их от гибели, энергетики устанавливают специальные птицезащитные устройства (ПЗУ) на ЛЭП.

В «Алтайэнерго» реализуется комплексная программа по защите занесённых в Красную книгу редких птиц. Совместно с экологами определён перечень территорий, входящих в зону их обитания – около 40 районов Алтайского края. Пилотной территорий реализации этого экологического проекта в регионе в 2010 году стал Усть-Калманский район. Практика показала: в местах установки ПЗУ гибель птиц предотвращается почти на 100%. С тех пор в крае энергетики уже установили более 8000 защитных устройств.

В 2023 году на защиту краснокнижных птиц от поражения электрическим током «Россети Сибирь» на всех территории обслуживания Сибири и Дальнего Востока направят 10,5 миллионов. Для сравнения: в 2022 году на эти цели энергокомпания затратила 7,755 млн, а в 2021 - 9,75 млн рублей. В прошлом году на всей территории присутствия компании было установлено 14057 устройств, из них около 200 штук установили Алтайские энергетики.

Еще один способ защитить наших друзей – использование самонесущего изолированного провода (СИП) при проведении реконструкции и строительстве новых ЛЭП. Особое покрытие проводов и техника монтажа исключает контакт пернатых с токонесущими частями оборудования. Кроме того, этот вид провода в меньшей степени подвержен повреждениям, в том числе из-за падений деревьев на ЛЭП.

Повышение экологической безопасности энергообъектов и сохранение природных ресурсов останется важным направлением деятельности Россети Сибирь в ближайшие годы.