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НовостиПроисшествия15 марта 2023 9:44

В Барнауле собрался «паровозик» из пяти машин

На ул. Власихинская произошло очередное массовое ДТП
Александра Сапожкова
Причины аварии не известны.

Причины аварии не известны.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на ул. Власихинская в районе пересечения с ул. Шумакова произошло еще одно массовое ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

- В составе «паровоза» пять автомобилей, - написали очевидцы.

На фото видно, что участниками ДТП стали три легковушки, УАЗ и фура. Причины аварии не известны. Также не ясно, пострадал ли кто-то из людей.

Примечательно, что 14 марта примерно в этом же месте тоже произошла массовая авария – также столкнулись несколько легковых авто и два грузовика.

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В сети опубликовали видео массовой аварии на ул. Власихинская в Барнауле

Что стало причиной ДТП, не известно. Возможно, сильный гололед. Также не известно, есть ли в аварии пострадавшие (подробнее)