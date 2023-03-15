В Барнауле собрался «паровозик» из пяти машин

Причины аварии не известны.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле на ул. Власихинская в районе пересечения с ул. Шумакова произошло еще одно массовое ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».
- В составе «паровоза» пять автомобилей, - написали очевидцы.
На фото видно, что участниками ДТП стали три легковушки, УАЗ и фура. Причины аварии не известны. Также не ясно, пострадал ли кто-то из людей.
Примечательно, что 14 марта примерно в этом же месте тоже произошла массовая авария – также столкнулись несколько легковых авто и два грузовика.
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Что стало причиной ДТП, не известно. Возможно, сильный гололед. Также не известно, есть ли в аварии пострадавшие (подробнее)