На Алтае планируют выпустить опытную партию авиашин для пассажирского самолета

Сроки запуска производства пока не известны Фото: Олег УКЛАДОВ

Опытную партию авиашин для российского пассажирского самолета МС-21 планирует выпустить алтайский завод «ЯШЗ авиа», передает ТАСС.

По словам управляющего директора предприятия Бориса Шалагина, первые партии носовой и основной шин нужно изготовить в короткие сроки в течение мая. Сейчас идет сдача станков. Не дожидаясь прихода оборудования, на заводе готовят площадки, чтобы сразу подключить его.

Шалагин не назвал сроки запуска производства, так как сначала нужно провести испытания авиашин и сертифицировать их.

Отмечается, что Объединенная авиастроительная корпорация до конца 2025 года планирует поставить «Аэрофлоту» 18 самолетов МС-21.

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