В Барнауле прошел Кубок олимпийского чемпиона Тарасова по биатлону

Фото: Барнаульский пивоваренный завод
11-12 марта в Барнауле состоялось первенство Алтайского края по биатлону - «Кубок олимпийского чемпиона С. Тарасова». В соревнованиях приняли участие юноши и девушки в возрасте 11-14 лет, а также более 80 юных биатлонистов из девяти команд Алтайского края.
Соревнования стали отборочным этапом комплектования сборной Алтайского края, для участия в международных соревнованиях «Кубок Анны Богалий», которые пройдут в г. Новосибирск с 18 по 24 марта 2023 года. Биатлонисты использовали пневматические винтовки «Пионер 345 К» и «БИ 7-5».
I день соревнований, спринтерская гонка
Юноши 11-12 лет:
1 место - Евгений Беспаликов - «Барнаульская федерация биатлона»
2 место - Константин Даньшин – Бийский район
3 место - Никита Зенков – Турочакская ДЮСШ
Юноши 13-14 лет:
1 место - Андрей Кульгуськин – Бийский район
2 место - Иван Зяблов – Бийский район
3 место - Данил Агафонов – Ребрихинская ДЮСШ
Девушки 11-12 лет
1 место - Валерия Домичек – Бийский район
2 место - Анастасия Смирнова – Бийский район
3 место - Полина Терновых – Бийский район
Девушки 13-14 лет
1 место - Екатерина Лыжина - «Барнаульская федерация биатлона»
2 место - Екатерина Золотарева – Бийский район
3 место - Полина Рассказова – Бийский район
II день соревнований, спринт
Юноши 11-12 лет:
1 место - Евгений Беспаликов - «Барнаульская федерация биатлона»
2 место - Никита Зенков – Турочакская ДЮСШ
3 место - Артем Денисов – Сотонский район
Юноши 13-14 лет:
1 место - Андрей Кульгуськин – Бийский район
2 место - Иван Зяблов – Бийский район
3 место - Владислав Немцев - «Барнаульская федерация биатлона»
Девушки 11-12 лет:
1 место - Валерия Домичек – Бийский район.
2 место - Полина Терновых – Бийский район.
3 место - Анастасия Смирнова – Бийский район.
Девушки 13-14 лет:
1 место - Екатерина Лыжина - «Барнаульская федерация биатлона».
2 место - Екатерина Золотарева – Бийский район.
3 место - Алиса Лощинина – Бийский район.
Соревнования по биатлону организованы и проведены при информационной поддержке ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».