В Барнауле прошел Кубок олимпийского чемпиона Тарасова по биатлону

Фото: Барнаульский пивоваренный завод

11-12 марта в Барнауле состоялось первенство Алтайского края по биатлону - «Кубок олимпийского чемпиона С. Тарасова». В соревнованиях приняли участие юноши и девушки в возрасте 11-14 лет, а также более 80 юных биатлонистов из девяти команд Алтайского края.

Соревнования стали отборочным этапом комплектования сборной Алтайского края, для участия в международных соревнованиях «Кубок Анны Богалий», которые пройдут в г. Новосибирск с 18 по 24 марта 2023 года. Биатлонисты использовали пневматические винтовки «Пионер 345 К» и «БИ 7-5».

Результаты

I день соревнований, спринтерская гонка

Юноши 11-12 лет:

1 место - Евгений Беспаликов - «Барнаульская федерация биатлона»

2 место - Константин Даньшин – Бийский район

3 место - Никита Зенков – Турочакская ДЮСШ

Юноши 13-14 лет:

1 место - Андрей Кульгуськин – Бийский район

2 место - Иван Зяблов – Бийский район

3 место - Данил Агафонов – Ребрихинская ДЮСШ

Девушки 11-12 лет

1 место - Валерия Домичек – Бийский район

2 место - Анастасия Смирнова – Бийский район

3 место - Полина Терновых – Бийский район

Девушки 13-14 лет

1 место - Екатерина Лыжина - «Барнаульская федерация биатлона»

2 место - Екатерина Золотарева – Бийский район

3 место - Полина Рассказова – Бийский район

II день соревнований, спринт

Юноши 11-12 лет:

1 место - Евгений Беспаликов - «Барнаульская федерация биатлона»

2 место - Никита Зенков – Турочакская ДЮСШ

3 место - Артем Денисов – Сотонский район

Юноши 13-14 лет:

1 место - Андрей Кульгуськин – Бийский район

2 место - Иван Зяблов – Бийский район

3 место - Владислав Немцев - «Барнаульская федерация биатлона»

Девушки 11-12 лет:

1 место - Валерия Домичек – Бийский район.

2 место - Полина Терновых – Бийский район.

3 место - Анастасия Смирнова – Бийский район.

Девушки 13-14 лет:

1 место - Екатерина Лыжина - «Барнаульская федерация биатлона».

2 место - Екатерина Золотарева – Бийский район.

3 место - Алиса Лощинина – Бийский район.

Соревнования по биатлону организованы и проведены при информационной поддержке ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».