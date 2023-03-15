«Ночь музеев» в Алтайском крае пройдет 20 мая

Программы продлятся с 19 часов до самой ночи Фото: Министерство культуры Алтайского края

Алтайский край 20 мая в 17-й раз присоединится к акции «Ночь музеев». В начале мая будет сформирована сводная программа всех музеев-участников, сообщили в Минкультуры региона.

Открытие «Ночи музеев» состоится в 18 часов на пешеходной улице Мало-Тобольской. Программы продлятся с 19 часов до самой ночи, самые поздние завершатся в 02:00.

Входной билет в каждое учреждение будет стоить 100 рублей. Билеты можно будет приобрести в кассах, купить онлайн или по Пушкинской карте уже в начале мая. Дошкольники смогут посетить мероприятия бесплатно.

Отмечается, что в этом году акция будет посвящена 78-летию победы в Великой Отечественной войне, Году педагога и наставника, Международному дню музеев, а также Году десятилетия детства