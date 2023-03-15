В Доме Лесневского в Барнауле обрушилась крыша

Дом является памятником деревянного зодчества. Фото: Анна Меньшикова, «Толк»

В Барнауле обрушилась крыша в Доме Лесневского. Состояние строения значительно ухудшилось в период его расселения, сообщает «Банкфакс».

Дом расположен на ул. Ползунова, 56, и является памятником деревянного зодчества. Жительница особняка Элеонора Бруева рассказывает, что расселение дома затянулось на два года. После того, как здание опустеет, администрация Барнаула обещала отреставрировать его. Состояние дома с отъездом большинства жильцов значительно ухудшилось.

- Чем меньше становится людей, тем быстрее он разрушается. В квартире № 4 полностью рухнул потолок, небо видно, - сообщила Элеонора Бруева.

При этом крышу дома частично раскрыло несколько лет назад еще до начала расселения. Но никто не позаботился о том, чтобы заделать отверстия и замедлить процесс разрушения перекрытий. В итоге часть из них сгнила.

Обстановка в квартире Бруевых, которая находится на первом этаже, также стала плачевнее. Течь с потолка в одной из комнат усилилась настолько, что из нее пришлось выселиться.