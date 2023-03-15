Магнитные бури ожидаются в Алтайском крае 15 и 16 марта

Метеочувствительные люди в эти дни могут ощущать недомогание. Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие два дня, 15 и 16 марта, в Алтайском крае будут наблюдаться магнитные бури, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным специалистов, бури будут слабыми, уровня G1. После магнитосфера успокоится на несколько дней.

Очередные бури нагрянут 26, 30 и 31 марта. Они также будут слабыми.

Отметим, что метеочувствительные люди в эти дни могут ощущать недомогание.

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