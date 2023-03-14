В Барнауле сотрудники Wildberries объявили забастовку

Пункты выдачи закрыты. Скриншот ТГ-канала «Инцидент Барнаул»

В Барнауле сотрудники нескольких пунктов выдачи товаров сети Wildberries объявили забастовку.

В частности, как рассказала участница ТГ-канала «Инцидент Барнаул», объявление о том, что пункт не работает, она встретила на Новосибирской, 16В.

По данным из ТГ-канала «В курсе 22», забастовку объявили и сотрудники центра на Льва Толстого, 20В.

Как сообщают некоторые СМИ, 14 марта в России проходит массовая забастовка сотрудников Wildberries. Они выступают против новой системы штрафов. В частности, это касается возврата клиентами поврежденного товара.