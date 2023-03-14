В Алтайском крае закрыли участок дороги из-за подъема уровня талых вод

Проезд будет открыт в случае улучшения обстановки Фото: Анна СЕМИНА

В Алейском районе Алтайского края зафиксирован резкий подъем талых вод из-за чего закрыли движение по мосту через реку Алей.

Как уточнили в Госавтоинспекции, речь идет о дороге регионального значения «Алейск – Безголосово – К-13» с 7 по 8 километр. Именно здесь располагается мост через Алей. Талые воды поднялись до его уровня, поэтому в настоящее время проезд невозможен.

– Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки, - сообщают в ГИБДД.

Вместе с тем, есть запасной вариант передвижения до села Безголосово – по дороге К-13 «Алейск – Петропавловское – Смоленское».