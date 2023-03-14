В апреле в Барнауле запретят движение большегрузов

Запрет будет действовать только в апреле Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 апреля в Барнауле начнут действовать ограничения на движение большегрузов. Но это временная мера, направленная на сохранность дорог.

– Ограничения утверждены постановлением администрации города, - сообщают в мэрии.

Они будут действовать с 1 по 30 апреля. Запрет коснется только фуры с нагрузкой на ось более шести тонн. Им нельзя будет пользоваться дорогами общего пользования местного значения.

Правило не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские автобусы (в том числе международные), на транспортировку продуктов питания, кормов для животных, лекарств, топлива и т.п. Спецтехнике, используемой для дорожной деятельности, также все направления открыты.

Получить спецразрешение на передвижение транспорта можно на сайте ФКУ Росдормониторинг.

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