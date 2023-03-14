В Барнауле вода в Оби поменяла свои качества

Вода в кране может изменить цвет, но на качество это не влияет Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле с наступлением весны и сезонным потеплением изменилось качество воды в Оби. Почему так происходит, объяснили в водоканале.

Дело в том, что талые воды попадают в реку, а в результате меняется ее мутность и цветность. Однако в любом случае до конечного потребителя питьевая вода доходит в том же качестве, что и в остальное время года.

– Сотрудники лаборатории барнаульского водоканал круглосуточно контролируют качество воды на всех этапах очистки круглый год. Однако именно в паводок число проверок существенно увеличивается. В краевой столице 500 точек отбора проб и даже самые незначительные изменения сразу фиксируются. Процесс очистки воды корректируется в зависимости от показателей, - рассказал генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Первые изменения состава воды в Оби были зафиксированы пару дней назад. Это притом, что ледоход еще не начался. При этом стоит отметить, что в кране цвет воды может действительно измениться, но непосредственно на качество это не влияет. Она соответствует нормативам СанПиНа.