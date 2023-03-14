На бийском кладбище заканчивается место для захоронений

Места на кладбище заканчиваются Фото: Анна СЕМИНА

На Северном кладбище Бийска катастрофически не хватает места для захоронений. Если не случится резкого скачка смертности, то земли хватит максимум до осени.

Об этом на заседании Общественной палаты сообщил руководитель муниципального предприятия «Память» Владимир Кочкаев. По его словам, вопрос захоронений был актуален еще в 2018 году. Особенно проблем доставила пандемия. Сейчас же ситуация катастрофическая.

– Городские власти этот вопрос прорабатывают — недалеко от Северного кладбища есть земля, но она относится к сельскохозяйственным угодьям соседнего района. Процедура перевода в статус городских — дело не одного дня, - пишет «Наш Бийск».

Строительство крематория пока что не рассматривается, поскольку горожане не особенно воспринимают такой формат захоронения, тем более, что относительно недалеко есть два крематория – в Барнауле и Новосибирске и там нет очередей. Так что с точки зрения выгодны это нерентабельный и крайне дорогостоящий выход.