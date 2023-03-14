На барнаульском шинном заводе назначили нового директора

Шинный комбинат Фото: Виталий БАРАБАШ

С 7 марта на барнаульском шинном заводе компании «Нортек» новый директор. Им стал Алексей Терехович.

– Терехович заменил на посту руководителя Владимира Воробьева, уволившегося через 2,5 месяца после крупного пожара на заводе, - пишет «Толк».

По одной из версий, причиной увольнения могли стать противоречия из-за размера выплат рабочим за период вынужденного после пожара простоя. Но об этом говорили сами сотрудники. Официально информацию в руководстве не подтверждали.

Трудовое соглашение с новым директором рассчитано на три года.

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