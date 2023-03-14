Барнаульцев предупредили о разрушающемся фасаде здания в центре города

Фасад здания. Скриншот страницы ТГ-канала "В курсе 22"

В самом центре Барнаула с фасада жилого дома отлетают куски штукатурки и другие элементы. Об этом сообщает ТГ-канал «В курсе 22».

– На проспекте Ленина, 67а обрушается фасад здания. Будьте осторожны! – говорится в объявлении.

Впрочем, для многих это не новость. Проблема существует уже давно. Время от времени, дома на «красной линии» проспекте обносят сигнальной линией, но до ремонта пока еще далеко.

– На моей памяти там уже лет 15 он обрушается. Его реставрируют и опять по новой всё повторяется, - пишет в комментариях один из участков сообщества.

Это еще один повод прогуливаясь вдоль домов лишний раз посмотреть наверх, тем более, что в период оттепели еще могут и сосульки падать.

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