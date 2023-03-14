Реальная зарплата в Алтайском крае за год выросла на полпроцента

Средняя зарплата выросла всего на 0,5% Фото: Анна СЕМИНА

Реальная средняя зарплата жителей Алтайского за 2022 год с учетом инфляции и в сравнении с 2021 годом выросла всего на полпроцента и составила 38 315 рублей.

– Это один из самых мизерных приростов как минимум за последние 10 лет, - пишет «Банкфакс».

По данным, опубликованным Алтайкрайстатом получается, что средняя зарплата в декабре прошлого года составляла больше 53 тысяч рублей, а это на 31,7 % больше ноября и на 17,8 % больше аналогичных показателей конца 2021 года. С учетом роста цен на товары и услуги, она выроста на 31,2 % по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,1 % по сравнению все с тем же декабрем 21-го.

Однако при этом стоит отметить, что во многих специальностях декабрьская зарплата выше, так как сотрудники получают премии, дополнительные выплаты и прочее.

А вот средний достаток за 2022 год в целом составил чуть больше 38 тысяч рублей. Если же смотреть на реальный рост, с учетом инфляции, то получится, что жители края стали получать всего на 0,5 % больше, чем в 2021 году.