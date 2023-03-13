Чуйский тракт расширят на шести участках в Алтайском крае

Работы на Чуйском тракте Фото: УПРДОР «Алтай»

На шести участках в Алтайском крае продолжаются работы по расширению Чуйского тракта. Об этом сообщает Упрдор «Алтай».

Как рассказали специалисты на совещании минтранса края, для федеральных дорог приоритетным остается расширение Чуйского тракта Всего в 2023 году такие работы проведут на шести участках в Тальменском, Косихинском, Троицком, Зональном, а также Бийском районах региона. Общая протяженность объектов, где число полос увеличат с 2 до 4, составит 45 километров.

Масштабные работы проводят на разных участках Чуйского тракта. В частности, до конца года их завершат на участке от границы с Новосибирской областью в сторону Барнаула и перед Бийском.