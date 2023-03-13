Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 марта 2023 10:16

Чуйский тракт расширят на шести участках в Алтайском крае

Работы продолжаются
Герман Архаров
Работы на Чуйском тракте

Работы на Чуйском тракте

Фото: УПРДОР «Алтай»

На шести участках в Алтайском крае продолжаются работы по расширению Чуйского тракта. Об этом сообщает Упрдор «Алтай».

Как рассказали специалисты на совещании минтранса края, для федеральных дорог приоритетным остается расширение Чуйского тракта Всего в 2023 году такие работы проведут на шести участках в Тальменском, Косихинском, Троицком, Зональном, а также Бийском районах региона. Общая протяженность объектов, где число полос увеличат с 2 до 4, составит 45 километров.

Масштабные работы проводят на разных участках Чуйского тракта. В частности, до конца года их завершат на участке от границы с Новосибирской областью в сторону Барнаула и перед Бийском.