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НовостиОбщество13 марта 2023 8:29

Несколько светофоров отключат в Барнауле 14 марта

Специалисты проведут плановые ремонтные работы на сетях электроснабжения
Герман Архаров
Светофоры отключат на двух участках

Светофоры отключат на двух участках

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 14 марта, в Барнауле отключат несколько светофоров. Автомобилистам и пешеходам следует быть особенно внимательными, пишут в мэрии.

С 8:30 до 10 часов электронный регулировщик не будет работать на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина.

С 13:30 до 15 часов отключат светофоры на пересечении проспекта Ленина с улицами Аносова и Матросова.

Специалисты проведут плановые ремонтные работы на сетях электроснабжения

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД, а также регулировщиков.

Ранее мы писали, что 14 марта на участке алтайской трасы ограничат движение.