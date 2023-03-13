«Ростелеком» предоставил безопасный интернет в школы, техникумы и избирательные комиссии

Фото: «Ростелеком»

Работы велись по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

ЕСПД предоставляет доступ преподавателей и учеников к интернету, а также криптографическую защиту данных при работе с региональными или федеральными информационными системами. Ядром сети является сервис контентной фильтрации, который блокирует ресурсы, содержащие экстремистские и порнографические материалы, а также опасный для психики детей контент — пропаганду наркотиков, призывы к суициду, кибербуллинг и другие. Встроенный в систему антивирус проверяет входящий трафик и не пропускает зараженные файлы и сайты. Все вместе это надежно защищает сеть передачи данных от интернет-угроз.

В Алтайском крае «Ростелеком» приступил к работе над проектом в 2019 году. В течение двух лет компания строила волоконно-оптические линии связи и принимала участие в организации «последней мили» до ближайших узлов связи. В прошлом году оператор занимался настройкой автоматизированных рабочих мест (АРМ) в кабинетах педагогов, школьных компьютерных классах и в помещениях избирательных комиссий.

«"Ростелеком" активно участвует в цифровизации социально значимых объектов и создании защиты для детей от противоправного контента и киберрисков. Подключение образовательных учреждений к безопасному интернету через единую сеть передачи данных стало для нас важной задачей. Также техническая инфраструктура компании охватывает все подразделения краевого избиркома. Мы предоставляем защищенные каналы связи и обеспечиваем надежность и безопасность избирательного процесса в регионе», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Все подключенные к ЕСПД объекты мониторятся на качество предоставляемых услуг связи. Работает круглосуточная служба технической поддержки. Сотрудники школ могут сообщать о неполадках по номеру 8 800 301 3414.

В 2023 году работы по присоединению образовательных организаций к ЕСПД продолжаются.

Реклама. Алтайский филиал ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388