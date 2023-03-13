Алтайский гимнаст собрал полный комплект медалей чемпионата России

Соревнования прошил в Казани
Фото: Олег УКЛАДОВ
Алтайский гимнаст Сергей Найдин выступил на чемпионате России по спортивной гимнастики в Казани, где собрал полный комплект медалей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы
Известный алтайский спортсмен, воспитанник СШОР Сергея Хорохордина, Сергей Найдин завоевал бронзу в многоборье. В упражнениях на перекладине гимнаст занял первое место, а на брусьях получил серебро.
В итоге спортсмен из Барнаула собрал полный комплект медалей чемпионата России.