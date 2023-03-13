Правила поведения при введении режима ЧС утвердили в Алтайском крае

В регионе готовятся к паводку Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае утвердили правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС. Они являются обязательными для граждан и организаций. Документ разместили на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что после получения сигнала оповещения нужно послушать информацию об алгоритме действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС. Ее будут транслировать по ТВ, радио и присылать на телефоны.

После получения данных инструкций нужно как можно скорее следует эвакуироваться с территории, где грозит опасность.

При обнаружении постращавших, если отсутствует угроза угрозы собственной жизни, нужно оказать помощь самостоятельно, а также обратиться к специалистам.

Полный текст документа можно найти здесь.

Ранее мы рассказывали о том, что первая волна весеннего паводка может накрыть Барнаул уже в третьей декаде марта