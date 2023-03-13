Очевидцы сообщают о массовой аварии на алтайском трассе

О пострадавших не сообщается Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 12 марта, на одной из трасс в Алтайском крае произошла массовая авария. Об этом пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

По информации пользователей, ДТП случилось на трассе перед селом Полковниково в направлении Барнаула. Судя по видео с места аварии, «паровозиком» столкнулись минимум 5 автомобилей.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае автомобиль врезался в остановку и насмерть сбил мужчину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае автомобиль насмерть сбил мужчину на остановке

Еще одного человека госпитализировали (подробнее)