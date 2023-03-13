На Алтае капитально отремонтируют 8 школьных спортзалов

Спортзал. Фото: минобр Алтайского края

В 2023 году в Алтайском крае проведут капитальный ремонт 8 школьных спортивных залов по проекту «Успех каждого ребенка». Об этом сообщает министерство образования и науки региона.

Капремонт коснется спортивных залов в некоторых школах Крутихинского, Поспелихинского, Благовещенского, Завьяловского, Быстроистокского, Советского и Хабарского районов, а также Славгорода.

За два предыдущих года за счет денег из федерального и краевого бюджетов в Алтайском крае уже успели отремонтировать 16 спортивных залов.

Добавим, что благодаря проекту школьники занимаются спортом в современных условиях с новым инвентарем.