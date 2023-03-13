Барнаулец жалуется на мусор в районах новостроек

Мужчина предлагает ставить мусорные баки, учитывая направление ветра Фото: Скриншот с паблика Barnaul 22

Житель краевой столицы пожаловался на большое число мусора в районах новостроек. Информацию об этом разместили в группе Barnaul 22.

Мужчина пишет, что в квартале «Матрешки» из-за ветра мусор разлетается из баков, попадает на дорогу и автомобили разносят его еще дальше

- К сожалению, для нас уже стало привычным, что после зимы в сугробах у нас такие подснежники. Многие люди уже принимают ситуацию за обыденную, - написал житель краевой столицы.

Мужчина просит решить проблему с мусором и привлечь к ответственности виновных в сложившейся ситуации. Также он предлагает ставить мусорные баки, учитывая направление ветра.