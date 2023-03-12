Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 марта 2023 11:15

Частный дом полыхал в Барнауле на ул. Гущина

На место выезжали пять пожарных машин
Александра Сапожкова
Возгорание произошло в доме №84

Возгорание произошло в доме №84

Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 12 марта в краевом центре горел частный дом. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Возгорание произошло в доме №84. На место выезжали пять пожарных машин. Причина ЧП не известна. Знакомый хозяев написал в комментариях к посту:

- Это дом моего друга, я из него вещи выносил. Мне очень жаль, там все в воде, и причину пожара я тоже знаю.

Кстати, в ГУ МЧС сообщили, что за сутки, 11 марта, в Алтайском крае ликвидировано восемь пожаров, и четыре из них - в жилом секторе. На одном из пожаров спасен человек.