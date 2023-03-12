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НовостиПолитика12 марта 2023 5:59

Алтайские власти договорились о сотрудничестве с индийским штатом Керала

На встрече обсуждались вопросы в сфере культуры, спорта, высшего образования и т.д.
Александра Сапожкова
Глава индийского штата проявил высокую заинтересованность в развитии социально-экономических связей с нашим регионом

Глава индийского штата проявил высокую заинтересованность в развитии социально-экономических связей с нашим регионом

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Делегация Алтайского края посетила Индию. Губернатор штата Керала Ариф Мохаммад Ханун на встрече с зампредседателя правительства края Виталием Снесарем подтвердил заинтересованность в развитии сотрудничества индийского региона с краем.

Как сообщили в правительстве региона, стороны договорились о сотрудничестве в сфере культуры, спорта, высшего образования, экономики, туризма и медицины. В частности обсуждалась возможность увеличения числа обучающихся в вузах края индийских студентов в 1,5 раза. Также рассмотрели образовательные программы в вузах Керала, которые могут быть интересны алтайским студентам.

В правительстве края отметили, что глава индийского штата проявил высокую заинтересованность в развитии социально-экономических связей с нашим регионом.