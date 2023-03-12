В Алтайском крае на 72-м году жизни умер бывший депутат

Летом 2022 года Владимир Кравцов (второй справа) был избран председателем. Фото: Рубцовский городской Совета депутатов

10 марта на 72-м году жизни умер экс-председатель Рубцовского городского Совета депутатов, сообщает «Местное время».

«Он был отзывчивым и чутким человеком, великолепным специалистом и хорошим руководителем. Его смерть – огромная потеря для Рубцовска», пишет издание.

Прощание пройдет с 12 до 13 часов 14 марта в Михайло-Архангельском храме.

Отмечается, что Владимир Кравцов неоднократно избирался депутатом Рубцовского городского Совета депутатов, а летом 2022 года был избран его председателем. Полномочия сложил в октябре 2022 года.