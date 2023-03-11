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НовостиОбщество11 марта 2023 8:32

В Барнауле открыли новую врачебную лабораторию на улице Краевой

Принимать пациентов планируют с 13 марта
Вера Березовская
Барнаульцы смогут попасть на прием к терапевтам, педиатрам и узким специалистам

Барнаульцы смогут попасть на прием к терапевтам, педиатрам и узким специалистам

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле открыли новую врачебную амбулаторию. Она находится по адресу ул. Краевая, 45, сообщает пресс-служба мэрии.

Начать прием первых пациентов планируют здесь уже в понедельник, 13 марта. В новом здании расположены детское и взрослое отделения, дневной стационар, процедурный и прививочный кабинеты.

Барнаульцы смогут попасть на прием к терапевтам, педиатрам и узким специалистам. Также в здании амбулатории откроется аптечный пункт АКГУП «Аптеки Алтая».

Напомним, ранее филиал барнаульской поликлиники № 1 попал в региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».