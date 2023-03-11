Число подписчиков губернатора Виктора Томенко в Telegram за сутки стремительно выросло

Первое сообщение на канале было опубликовано 10 марта.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Созданный на днях Telegram-канал губернатор Алтайского края Виктора Томенко стремительно прирастает по числу подписчиков. На сегодняшний день его читают свыше 14 тысяч человек.
Первое сообщение на канале было опубликовано 10 марта.
- Еще утром 10 марта количество подписавшихся людей составляло около 500 человек, а утром 11 числа их стало уже более 14 тысяч, - отмечает «Толк».
Напомним, ранее Виктор Томенко опубликовал видео со своей тренировки в спортзале.