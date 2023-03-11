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НовостиПолитика11 марта 2023 7:57

Число подписчиков губернатора Виктора Томенко в Telegram за сутки стремительно выросло

На канал губернатора подписались уже свыше 14 тысяч человек
Вера Березовская
Первое сообщение на канале было опубликовано 10 марта.

Первое сообщение на канале было опубликовано 10 марта.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Созданный на днях Telegram-канал губернатор Алтайского края Виктора Томенко стремительно прирастает по числу подписчиков. На сегодняшний день его читают свыше 14 тысяч человек.

Первое сообщение на канале было опубликовано 10 марта.

- Еще утром 10 марта количество подписавшихся людей составляло около 500 человек, а утром 11 числа их стало уже более 14 тысяч, - отмечает «Толк».

Напомним, ранее Виктор Томенко опубликовал видео со своей тренировки в спортзале.