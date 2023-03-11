Число подписчиков губернатора Виктора Томенко в Telegram за сутки стремительно выросло

Первое сообщение на канале было опубликовано 10 марта. Фото: Олег УКЛАДОВ

Созданный на днях Telegram-канал губернатор Алтайского края Виктора Томенко стремительно прирастает по числу подписчиков. На сегодняшний день его читают свыше 14 тысяч человек.

Первое сообщение на канале было опубликовано 10 марта.

- Еще утром 10 марта количество подписавшихся людей составляло около 500 человек, а утром 11 числа их стало уже более 14 тысяч, - отмечает «Толк».

Напомним, ранее Виктор Томенко опубликовал видео со своей тренировки в спортзале.