Губернатор Виктор Томенко потребовал ликвидировать последствия потопа в Бийске

Фото: газеты «Бийский рабочий»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко потребовал ликвидировать последствия потопа в Бийске. Подробнее о ситуации он рассказал в своем Telegram-канале.

Ранее в наукограде началось активное таяние снега, в результате чего улицы превратились в реки.

- Ситуация действительно сложная. Из нее надо сделать выводы и превратить их в практические решения. Организацию работы городских служб надо выстроить так, чтобы даже при погодных аномалиях снег с улиц убирался своевременно, - написал Виктор Томенко.

Губернатор отметил, что вышесказанное касается всех муниципалитетов. Мэр Бийска Виктор Щигрев доложил главе региона, что несколько дорог уже привели в порядок. Сейчас воду с помощью спецтехники откачивают с других улиц.

Виктор Томенко сказал, что городские службы нужно перевести на круглосуточный режим работы, если того требует ситуация.