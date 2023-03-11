До +14 градусов потеплеет местами в Алтайском крае 11 марта 2023

Днем температура воздуха составит в среднем по краю от +3 до +8 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

11 марта в Алтайском крае установится плюсовая температура. Подробнее о прогнозе на день рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит в среднем по краю от +3 до +8 градусов, в предгорьях местами столбик термометра поднимется до +14. В конце дня по западу местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит от +3 до +5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с.