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НовостиОбщество11 марта 2023 2:07

До +14 градусов потеплеет местами в Алтайском крае 11 марта 2023

В Барнауле температура воздуха составит от +3 до +5 градусов
Вера Березовская
Днем температура воздуха составит в среднем по краю от +3 до +8 градусов

Днем температура воздуха составит в среднем по краю от +3 до +8 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

11 марта в Алтайском крае установится плюсовая температура. Подробнее о прогнозе на день рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит в среднем по краю от +3 до +8 градусов, в предгорьях местами столбик термометра поднимется до +14. В конце дня по западу местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит от +3 до +5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с.