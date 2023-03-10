Барнаульский водоканал устранил аварию на улице Юрина

Авария устранена Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаульский водоканал к вечеру 10 марта устранил аварию на своих сетях, произошедшую на улице Юрина.

Напомним, авария на водопроводе диаметром 500 мм произошла в районе пересечения улиц Юрина и Покровской. В результате без холодной воды остались несколько жилых домов и административных зданий.

– Сотрудники компании провели земляные и сварочные работы, обнаружили повреждения, установили ремонтную муфту. В ночь сотрудники водоканала будут засыпать котлован, - сообщают в пресс-центре мэрии.

Уже непосредственно благоустройством поврежденной территории компания займется как только установится положительная температура воздуха. Так что беспокоиться не стоит. Что касается водоснабжения, то для потребителей оно полностью восстановлено.

Дополнительную информацию можно получить по телефону «Росводоканал Барнаул»: 500-101.