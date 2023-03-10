Участок Чуйского тракта перекроют под Барнаулом на 7 часов

Чуйский тракт перекроют для всех видов транспорта. Скриншот сайта 2Гис

С вечера пятницы, 10 марта, участок Чуйского тракта под Барнаулом перекроют для всех видов транспорта.

– В связи с удалением и передвижкой снежного вала с откоса железнодорожной насыпи 10 марта с 22.00 до 5.00 11 марта будет временно ограничено движение для всех видов транспорта, - сообщают в Госавтоинспекции.

В это время будет закрыт участок от улицы Кошевого в Новоалтайске до подъезда к коммунальному (старому) мосту в Барнауле. При этом стоит учесть, что время ограничения может быть изменено.