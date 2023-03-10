Молодой пьяный бийчанин избил в такси чужого ребенка, а мать малыша простила его

14 марта состоится очередное слушание по делу Фото: Анна СЕМИНА

В Бийском суде рассматривают уголовное дело по обвинению молодого мужчины в побоях – он избил в такси чужого маленького ребенка, а мать малыша простила его.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Пьяный молодой человек решил покататься по городу в такси. При этом он выбрал машину, в которой уже находились пассажиры – женщина с маленьким ребенком. Он решил продемонстрировать силу и физическое превосходство над ними, и пытаясь сесть в припаркованный автомобиль, он не менее двух раз ударил спящего ребенка рукой по голове.

– Услышав громкий плач проснувшегося от боли малыша и крики матери ребенка, подсудимый скрылся с места преступления, но вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - сообщают в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Удивительно, но после всего произошедшего, мать пострадавшего ребенка передала суду письменное ходатайство, в котором попросила о прекращении уголовного дела, в связи с примирением сторон. Однако судья не усмотрел на то правовых оснований, поскольку потерпевшая в данном случае является малолетней, значит, увеличивается общественная опасность совершенного преступления.

Сам же фигурант уголовного дела признал свою вину. 14 марта его ждет очередное слушание.