На Алтае подросток заступился за женщину и оказался в суде

Суд освободил подростка от наказания Фото: Олег УКЛАДОВ

15-летний житель Солтонского района оказался не в том месте и не в то время: женщина попросила его заступиться за нее, а парень оказался не промах и в итоге угодил на скамью подсудимых.

– Несовершеннолетний парень прогуливался со знакомой по селу, когда гражданка Л. выбежала из ограды своего дома и попросила его заступиться за нее, так как ее бьет сожитель, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Это был тот случай, когда парочка выпивала вместе, а потом между ними произошла ссора, драка и т.д. Причем именно в этом доме такое случалось уже не в первый раз. Молодой человек решил помочь бедной женщине, но разговора с обидчиком не получилось.

Зайдя на веранду, парень увидел сожителя, но тот потянулся к подростку рукой. Он испугался, схватил с тумбочки металлический замок и ударил им мужчину несколько раз по голове и руке, а после сбежал.

Оказалось, что парень пробил ему голову и сломал руку. Эксперты в дальнейшем оценили это как тяжкий вред здоровью. По данному факту возбудили уголовное дело. Суд приговорил подростка к двум годам лишения свободы, но в силу того, что он помирился с потерпевшим, а также представил положительные характеристики. Помимо этого были озвучены обстоятельства дела, способствующие снижению категории преступления. В итоге его освободили от наказания.