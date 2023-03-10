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НовостиОбщество10 марта 2023 6:42

Памятник архитектуры с пристройкой и бомбоубежищем отремонтируют для налоговой службы Барнаула

Работы должны завершить до 15 января 2024 года
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Проект. Скриншот ИА "Толк"

Проект. Скриншот ИА "Толк"

Налоговая служба Барнаула намерена капитально отремонтировать комплекс, состоящий из двух зданий и бомбоубежища. Это здание на улице Интернациональной, 74.

Ранее на протяжении долгих лет здесь располагался офис «Ростелекома», а в 2019 году, как пишет ИА «Толк», комплекс перешел в бессрочное пользование управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю. Теперь они нашли подрядчика и готовятся капитально отремонтировать помещения.

– Стартовая цена контракта начиналась с 192,2 млн рублей. На госзаказ претендовали сразу четыре компании, но меньше всех (180 млн рублей) предложила «СМК-22» Андрея Кулешова, - сообщает источник.

Контракт уже заключен. В частности, подрядчик должен будет провести ремонт и перепланировку, заменить систему пожаротушения, охраны и вентиляции, поменять напольное покрытие, потолки, на стенах появится штукатурка с эффектом бархата и многое другое.

Работы должны завершить не позднее 15 ноября 2024 года.