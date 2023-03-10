Памятник архитектуры с пристройкой и бомбоубежищем отремонтируют для налоговой службы Барнаула

Проект. Скриншот ИА "Толк"

Налоговая служба Барнаула намерена капитально отремонтировать комплекс, состоящий из двух зданий и бомбоубежища. Это здание на улице Интернациональной, 74.

Ранее на протяжении долгих лет здесь располагался офис «Ростелекома», а в 2019 году, как пишет ИА «Толк», комплекс перешел в бессрочное пользование управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю. Теперь они нашли подрядчика и готовятся капитально отремонтировать помещения.

– Стартовая цена контракта начиналась с 192,2 млн рублей. На госзаказ претендовали сразу четыре компании, но меньше всех (180 млн рублей) предложила «СМК-22» Андрея Кулешова, - сообщает источник.

Контракт уже заключен. В частности, подрядчик должен будет провести ремонт и перепланировку, заменить систему пожаротушения, охраны и вентиляции, поменять напольное покрытие, потолки, на стенах появится штукатурка с эффектом бархата и многое другое.

Работы должны завершить не позднее 15 ноября 2024 года.