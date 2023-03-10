Семья рубцовского мальчика со СМА добилась от минздрава лекарства для ребенка

Лекарство для Матвея Фото: из личного архива героя(ев) публикации

7 марта Матвей Чепуштанов из Рубцовска получил первую в этом году дозу препарата для детей со СМА. Его родители добились от минздрава продолжения лечения.

– В конце февраля 2023 Минздрав вынес распоряжение привести решение суда в исполнение в Центре охраны материнства и детства (АККЦОМД г. Барнаул), 7 марта проведена первая процедура ввода лекарства, - рассказывает отец Матвея Роман Чепуштанов.

Стоит отметить, что родителям мальчика пришлось через суд добиваться лекарства. Решение было вынесено еще в сентябре, причем с немедленным исполнением, но все это время никаких подвижек со стороны медиков не было. В дело вмешалась прокуратура и приставы.

– В связи с тем что фактически решение суда не исполнялось с марта 2021 года, с момента получения врачебной комиссии назначающей лечение, лечение считается прервавшимся и поэтому врачами центра материнства и детства было принято решение вводить препарат с загрузочной дозой, т.е. в этом году Матвей получит 6 уколов препарата, вместо 3, - говорит Роман.

Вместе с тем, история Матвея еще не окончена и минздрав продолжает судиться с семьей мальчика. Очередная кассация назначена на 16 марта.