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НовостиПолитика10 марта 2023 3:00

Губернатор Алтайского края завел Телеграм-канал

Он пишет о проблемах региона и важных моментах
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
ТК-канал Виктора Томенко. Скриншот ТГ

ТК-канал Виктора Томенко. Скриншот ТГ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко завел личный Телеграм-канал.

Пока что в нем две записи. Глава региона обеспокоен ситуацией с недавним ураганом, когда в различных муниципалитетах порывами ветра снесло крыши с жилых домов, спортшкол и т.д.

– Я дал поручения помочь местным органам власти в кратчайшие сроки восстановить то, что пострадало от стихии, - пишет Томенко.

Кроме того он отметил заслуги заместителя главного врача по медицинской части горбольницы №8 Барнаула Екатерины Арехиной. На днях ее наградил президент страны Владимир Путин. Ей было присвоено звание «Заслуженный врач РФ».