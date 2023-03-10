Губернатор Алтайского края завел Телеграм-канал

ТК-канал Виктора Томенко. Скриншот ТГ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко завел личный Телеграм-канал.

Пока что в нем две записи. Глава региона обеспокоен ситуацией с недавним ураганом, когда в различных муниципалитетах порывами ветра снесло крыши с жилых домов, спортшкол и т.д.

– Я дал поручения помочь местным органам власти в кратчайшие сроки восстановить то, что пострадало от стихии, - пишет Томенко.

Кроме того он отметил заслуги заместителя главного врача по медицинской части горбольницы №8 Барнаула Екатерины Арехиной. На днях ее наградил президент страны Владимир Путин. Ей было присвоено звание «Заслуженный врач РФ».